شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الاتحاد .. "الدراويش" بالزي الأساسي أمام "سيد البلد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل الاسماعيلي ضد الاتحاد

يظهر الإسماعيلي بقميصه الأساسي باللون الأصفر والشورت الأزرق ، فيما سيظهر فريق الاتحاد صاحب الأرض بقميصه الأخضر خلال المباراة التى ستجمع الفريقين غدا السبت،فى ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال و ذلك، خلال الاجتماع الفني الذي تم عقده، منذ قليل، بحضور مراقب المباراة والمنسق الأمنى والأعلامى ومن جانب الإسماعيلى تواجد طارق أبو الليل المدير الإداري فضلا عن أعضاء الجهاز الإدارى للفريق السكندرى.

وشهد الاجتماع الاتفاق على عدة أمور المقرر الالتزام بها خلال المباراة المقرر إقامتها باستاد الإسكندرية بحضور جماهيرى.



موعد مباراة الاسماعيلي والاتحاد

يستضيف الإتحاد السكندرى مع دقات السابعة والنصف مساء السبت نظيره الإسماعيلى على ستاد الاسكندرية بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية ، علماً بأن مباراة العودة ستقام على استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً ، وسيتأهل الفائز من الاسماعيلى والاتحاد السكندرى مع الفائز من مباراة (المتأهل من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقية) والرجاء المغربي.



جوائز البطولة العربية Advertisements

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات ربع النهائي لضمان العدالة بين الفرق ، وكان الإسماعيلي قد تخطى الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحريني بمجموع 3-0 في اللقائين.

ويحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى.

فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16.

وكان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتي.