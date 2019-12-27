شكرا لقرائتكم "اسم على مسمى" .. قفشة "بيقفش" فى الكورة بمران النادي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقطت عدسة "الخليج 365" عدة لقطات لمحمد مجدي قفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، في مران الفريق استعداداً لمواجهة بلاتينيوم في دوري ابطال افريقيا المقرر لها غداً السبت في تمام التاسعة مساءً.

وكان محمد مجدي يقوم بالتقاط الكرة في المران في وصلة "هزار" بينه وبين أحمد فتحي ظهير الفريق الأحمر أثناء تدريب الإحماء بالجري حول الملعب.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي غداً السبت بإستاد السلام، حيث يحتل النادي الأهلي المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الهلال السوداني صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما يتصدر النجم الساحلي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وجاء بلاتينيوم في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.

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