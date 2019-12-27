شكرا لقرائتكم كاف يعتمد الدفاع الجوى ملعب تدريبات بيراميدز قبل مواجهة المصرى فى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما سيلي المران مؤتمرا صحفيا في الساعة الثامنة مساء بحضور المدير الفني لنادي بيراميدز وقائد الفريق، عبد الله السعيد للحديث عن المباراة الهامة.
وجاء قرار الكاف نظرا لانشغال ملعب المباراة الرئيسي "استاد الإسكندرية"، بمباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي في بطولة كأس محمد السادس، في نفس الموعد المقرر للمران الرئيسي لبيراميدز على نفس الملعب.
وحقق فريق بيراميدز تحت قيادة عبد العزيزعبد الشافى "زيزو" الفوز على نظيره وادى دجلة بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
أحرز عبد الله السعيد هدف فوز بيراميدز من ركلة جزاء فى الدقيقة 75، ويعد هذا الفوز هو الأول لفريق بيراميدز تحت قيادة "زيزو" بعد رحيل الفرنسى سبستيان ديسابر، الذى لم يحقق الفوز فى أخر 3 مواجهات بالدورى.
وارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 16 محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 6 ويقع فى المركز الأخير بالجدول بعد أن لعب 10 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفًا.
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