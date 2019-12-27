شكرا لقرائتكم وكلاء جوليانو: اللاعب باق مع النصر ولن ينتقل إلى فاسكو دي غاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفت الشركة التي تدير أعمال جوليانو دي باولا التقارير الإخبارية التي أشارت إلى أن لاعب نادي النصر تلقى عرضا من فريق فاسكو دي غاما البرازيلي من أجل الانتقال إليه في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "diariodorio" البرازيلية الشهيرة في ريو دي جانيرو، يوم الجمعة: ظهر اسم جوليانو لاعب نادي النصر، صاحب الـ "29 عاما" في التقارير الصحافية بأنه قريبا من نادي فاسكو دي غاما.

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خبر الصحيفة البرازيلية

وأضافت: تواصلت الصحيفة مع الشركة التي تدير أعمال اللاعب، ونفت تلقيه عرضا من النادي البرازيلي، مؤكدا بأنه ملتزم بالعقد الذي يربطه مع نادي النصر والوفاء إلى النادي كما هو الحال دائما.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشرط الجزائي لفسخ عقد جوليانو مع النصر يبلغ 10 ملايين يورو، وهي قيمة لا يستطيع النادي البرازيلي التكفل بها، وواصلت: خاض جوليانو عدة مباريات مع المنتخب البرازيلي الأول، وعقده يمتد إلى يونيو 2021، وقدم مستويات جيدة في السابق مع إنترناسيونال وغريميو في البرازيل.

وانتقل جوليانو إلى النصر في 20 أغسطس 2018 قادما من فنربخشة التركي، وخاض مع الفريق 55 مباراة، وأحرز 24 هدفا، كما ساهم في صناعة 15 هدفا.