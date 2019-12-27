شكرا لقرائتكم هرتا برلين يتوصل إلى اتفاق مع أرسنال بخصوص تشاكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر تقرير إخباري يوم الجمعة أن نادي هرتا برلين الألماني لكرة القدم توصل إلى اتفاق لضم غرانيت تشاكا لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية خلال يناير المقبل.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن وكيل تشكا كشف أن اللاعب وافق على الانتقال إلى هرتا برلين الذي يدربه المدير الفني يورغن كلينسمان.

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وقال خوسيه نوغويرا وكيل تشاكا: أقول ذلك بصدق وصراحة، لقد توصلنا إلى اتفاق مع هرتا برلين ونتطلع إلى الذهاب إلى برلين.

وأضاف نوغويرا أنه جرى إبلاغ راؤول سانليهي رئيس كرة القدم في نادي أرسنال وكذلك إيدو مدير الكرة وميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد للفريق.

وتابع: جرى إبلاغ أرسنال بكل الخطوات، فاللاعب وهرتا برلين يتعاملان بوضوح. ويتوقف الأمر فقط على اتفاق الناديين على مقابل الانتقال.