تنازل عن 10 ملايين لبيراميدز.. عبدالله السعيد على أعتاب الزمالك

كتب: ضياء السقا

أشارت تقارير إعلامية إلى اقتراب عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، من الانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

من جانبه، قال مصدر مقرب من عبد الله، في تصريحات لـ"سوبر كورة"، إن اللاعب سيتنازل عن 10 ملايين جنيه لناديه قيمة مستحقاته المتأخرة، للموافقة على انتقاله إلى الزمالك في يناير المقبل.

وأضاف المصدر، أن اللاعب سيوقع على عقد مدته موسمين ونصف مع الزمالك، بعدما رحب مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض، بإتمام الصفقة.

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وطلب السعيد فى بداية المفاوضات أن يكون عقده في الموسم الأول مع الزمالك 20 مليون جنيه ثم خفضه إلى 15 مليون جنيه رغبة فى الانضمام للقلعة البيضاء على أن يصل عقده فى آخر موسم إلى 20 مليون جنيه.

وكان السعيد سبق وأن وقع على عقود انضمامه للزمالك، الموسم الماضي قبل أن يتراجع ويعود للأهلي، ولكن إدارة القلعة الحمراء رفضت استمرار اللاعب داخل جدران النادي وقام ببيعه لأهلي جدة السعودي، ثم استقر به المطاف في بيراميدز.

جدير بالذكر أن عبد الله يقدم مستوى جيد في الفترة الأخيرة، ويتصدر قائمة هدافي الدوري المصري بـ9 أهداف.