موعد مباراة الزمالك وزيسكو في دوري الأبطال.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا
يستضيف زيسكو يونايتد الزامبي، نظيره الزمالك، في الثالثة عصر السبت 28 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويلعب المارد الأبيض في المجموعة الأولى، بجانب زيسكو الزامبي، ومازيمبي الكونغولي، وأول أغسطس الأنجولي.
وكان الزمالك خسر في الجولة الأولى من مازيمبي بثلاثية نظيفة في الكونغو، قبل أن يفوز على أول أغسطس في القاهرة بهدفين دون رد.
ويتصدر مازيمبي صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، والزمالك وصيفا بـ3 نقاط، وفي المركزين الثالث والرابع أول أغسطس وزيسكو بنقطة وحيدة.
الغيابات والتشكيل
يغيب عن الزمالك حازم إمام وجنش وعبدالله جمعة للإصابة.
ومن المنتظر أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون بكل من:
حراسة المرمى: أبو جبل
خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني والونش وعبد الشافي
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي
خط الهجوم: مصطفى محمد
القنوات الناقلة
يذاع اللقاء فضائيا بشكل حصري على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق: محمد فوزي.
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