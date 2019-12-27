أحمد ناجي: أطالب أحمد الشناوي بالتركيز .. وعواد "مش متعود" على الضغط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الأهلي و منتخب مصر السابق أنه يتمنى من أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز التركيز خلال الفترة المقبلة من أجل العودة لمستواه المعهود و المعروف عنه خاصة أن الشناوي يمتلك إمكانيات فنية مميزة للغاية ، مؤكداً أن حراسة المرمى فى مصر مميزة لوجود أكثر من حارس ولكن تراجع المستوى فى بعض الأوقات لا يعني أن حراسة المرمى فى خطر.

أضاف ناجي فى تصريحات لقناة TIME SPORTS لبرنامج تايم لايف و يقدمه يحيي حمزة ، أن محمد عواد حارس مرمى الزمالك يحتاج وقت فقط للتعود على الضغوط الجديدة مع نادي الزمالك خاصة أنه لم يكن معتاد قبل ذلك على الضغوط مع نادي الإسماعيلي ، ولكنه يمتلك إمكانيات فنية كبيرة ورائعة تؤهله لحراسة مرمى نادي الزمالك ولكنها مسألة وقت فقط ، مضيفاً هناك أكثر من حارس مميز فى مصر على رأسهم محمد الشناوي و شريف إكرامي ثنائى الأهلي و عواد و محمود جنش ثنائى الزمالك و احمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

وانتقل محمد عواد إلى صفوف نادي الزمالك مع بداية الموسم الحالي 2019 -2020 ، قادماً من نادى الإسماعيلي لمدة 5 سنوات .

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فكري صالح : لا توجد أزمة فى حراسة المرمى بمصر

كما أكد فكري صالح مدرب المنتخب و وادي دجلة الأسبق أنه لا توجد ازمة حراسة مرمى فى مصر هناك أكثر من حارس مميز ، ومن يلعب لصالح الأهلي و الزمالك يقع تحت ضغط كبير والحارس الكبير هو من يتحمل هذه الضغوط ويعتاد عليها مع الوقت.

تابع فكري صالح أن محمد عواد حارس واعد ، ولكن فريق الزمالك بالكامل يتحمل الاخطاء واللاعبين ليسو فى مستواهم ولا يتحمل الأخطاء الحارس فقط ، ولكن على عواد أن يطور من نفسه ويعتاد على هذا الضغط.