شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد ينتظر موقف الزمالك من عرض الاتحاد السكندرى لضمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عمر السعيد مهاجم الزمالك، موقف إدارة ناديه من العرض الذى حصل عليه من الاتحاد السكندري، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير، بعدما دخل اللاعب دائرة اهتمامات زعيم الثغر لتعزيز مركز رأس الحربة بالفريق السكندرى فى فترة الانتقالات القادمة.

وبدأ عمر السعيد خطة البحث عن عروض في انتقالات الشتاء لخروجه من الحسابات الفنية للفرنسي باتريس كارتيرون المدير للفني الحالي للزمالك وسيبحث اللاعب مع إدارة النادى الأبيض إمكانية رحيله خلال الفترة المقبلة من عدمه.

ويبحث الزمالك عن تعزيز مركز رأس الحربة فى شهر يناير نظراً لإصابة المغربى خالد بوطيب بخلاف عدم اعتماد كارتيرون على عمر السعيد ما يجعل الفريق يعتمد فقط فى هذا المركز على خدمات مصطفى محمد مع توظيف المغربى أشرف بن شرقى به عند الحاجة إليه فى هذا المركز خلال سير المباريات خلال الفترة الأخيرة.

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ويتواجد عمر السعيد فى الوقت الحالى مع فريق الزمالك فى زامبيا حيث يدخل نادى الزمالك مع دقات الثالثة عصر غداً السبت اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره زيسكو في العاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا ، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولي (2-0)، بعد خسارة قاسية في الافتتاح أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0) في المقابل، يحتل زيسكو الزامبي المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولي (1-1) والخسارة من مازيمبي (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا.