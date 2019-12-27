شكرا لقرائتكم خبر عن غياب شريف إكرامي وصالح جمعة عن مران الأهلي الجماعي قبل مواجهة بلاتينيىوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تغيب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مران الفريق الجماعي الذي المقام حاليا علي ملعب التتش، فيما كان الحارس قد اكتفي بفقرة تأهيل وجلسة في الجيم خلال مران الأمس كما غاب لليوم الثانى على التوالى صالح جمعة لاعب وسط الفريق ولم يتحدد موقف اي منهما من الانضمام لقائمة الفريق للقاء بلاتنيوم غدا وان كانت فرص صالح تبدو صعبة نظرا لروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسرى فايلر .

ويختتم الأهلي استعداداته حاليا لمواجهة بلاتينيىوم الزيمبابوي مساء غدا في دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلى وبلاتنيوم فى حضور 10 آلاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى هى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة‘ حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى للشركة، فى الوقت الذى حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلى الثلاثة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

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وأنهت الجهات المعنية استعدادتها لمباراة الأهلى وبلاتينيوم حيث أعرب "حسام الأمين" مراقب أمن المباراة من الكاف، و"عبدالله كيديا" مراقب عام المباراة من الكاف عن تقديرهم لجهود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، قائلين: "مطمنين على المباراة فى وجود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة التى تؤمن المباراة بعد نجاحها فى تأمين البطولتين الإفريقتين بالقاهرة"، عقب زيارتهم الأخيرة لاستاد السلام للإطلاع على التجهيزات الأخيرة للمباراة.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي حيث يمتلك الأهلي ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.