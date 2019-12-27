شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب مفتوح ومؤتمر صحفي لبيراميدز استعدادا للمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، اعتبار تدريب فريق نادي بيراميدز الذي يقام في السابعة من مساء اليوم، الجمعة، بملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، هو التدريب الرئيسي للفريق قبل مباراته أمام النادي المصري في الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي تقام مساء الأحد باستاد الإسكندرية ، وسيكون المران مفتوحا لمدة 15 دقيقة طبقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، على أن يكون في الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة.

جاء قرار الكاف نظرا لانشغال ملعب المباراة الرئيسي "استاد الإسكندرية"، بمباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي في بطولة كأس محمد السادس، في نفس الموعد المقرر للمران الرئيسي لبيراميدز على نفس الملعب.

كما سيلي المران مؤتمرا صحفيا في الساعة الثامنة مساء بحضور المدير الفني لنادي بيراميدز وقائد الفريق، عبد الله السعيد للحديث عن المباراة الهامة.

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