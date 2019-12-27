شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي عن مواجهة بلاتنيوم : هدفنا واضح ولن نأمن غدر كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن فريقه جاهز لمواجهة بلاتيينوم الزيمبابوي غداً ببطولة أفريقيا، موضحاً أن الاهلي أغلق ملف الدوري عقب مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة ويُركّز حالياً في مواجهة بطل زيمبابوي التى يتطلع لحصد نقاطها الثلاثة.

وأوضح مدير الكرة في تصريحات صحفية قبل مران الأهلي اليوم أن الجهاز الفني يحترم جميع المنافسين في كل المباريات ، مُعلقاً: لا نأمن غدر كرة القدم ..فهي لا تعترف إلا بمن يجتهد في الملعب بعيداً عن الأسماء والتاريخ وهي كلها أمور يعرفها ويقدرها الجهاز الفني واللاعبين تماماً لذا سيكون التركيز شعار الجميع في الفريق خلال لقاء الغد المُرتقب.

وأوضح عبد الحفيظ أنه لن يشغل نفسه بتصريحات منافسيه قبل لقاء الغد لأن الجميع في الفريق يُركز في المباراة فقط دون الإنسياق لأية أمور أخرى.

واشار عبد الحفيظ إلى أن الاهلي يرغب في الفوز من أجل رفع رصيده إلى 6 نقاط ومواصلة رحلة إستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا لأنه يعلم أن جماهير الفريق تنتظر تحقيق اللقب الافريقي وهو ما نسعى لتحقيق بالعمل والأجتهاد والتركيز.

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وتقام مباراة الأهلى وبلاتنيوم فى حضور 10 آلاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى هى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة‘ حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى للشركة، فى الوقت الذى حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلى الثلاثة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

وأنهت الجهات المعنية استعدادتها لمباراة الأهلى وبلاتينيوم حيث أعرب "حسام الأمين" مراقب أمن المباراة من الكاف، و"عبدالله كيديا" مراقب عام المباراة من الكاف عن تقديرهم لجهود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، قائلين: "مطمنين على المباراة فى وجود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة التى تؤمن المباراة بعد نجاحها فى تأمين البطولتين الإفريقتين بالقاهرة"، عقب زيارتهم الأخيرة لاستاد السلام للإطلاع على التجهيزات الأخيرة للمباراة.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي حيث يمتلك الأهلي ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.