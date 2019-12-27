شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يُبرر استمرار المغربى خالد بوطيب بنسبة الـ30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضح مسؤولو الزمالك إن خضوع بوطيب لفحوصات في فرنسا بسبب إن الأشعة العادية لم تكن كافية لتحديد الإصابة وحجمها .

وتعرض بوطيب لانتقادات كبيرة منذ انضمامه للزمالك فى شهر يناير الماضى قادما من ملاطيا سبور التركى حيث لم يقدم المردود المنتظر منه خاصة إن الأبيض كان يعول عليه كثيرا لصناعة الفارق للأبيض فى مختلف المنافسات ولكن جاء مردوده ليعرضه للانتقادات من قبل جمهور الفريق الأبيض عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى الأشهر الماضية.

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وترفض إدارة الزمالك، التعجل فى ملف خالد بوطيب وحسم رحيله من عدمه انتظارا لنهاية الشهر الجارى وتحديد الموعد النهائى الخاص بعودته للفريق من عدمه، لحسم الصفقة التى سيبرمها الفريق فى شهر يناير المقبل، وكشف مسؤولو الزمالك إن المغربى خالد بوطيب من المفترض أن يجرى عملية جراحية منذ عدة أشهر ولكن بعد خضوعه لأشعة عادية تم تفضيل إجراءه عمليات تقوية وتأهيل وشارك مع الفريق قبل أن تكشف الأشعة التى خضع لها فى فرنسا بعد تكرار شكواه من الإصابة حاجته لإجراء عملية جراحية.

وعلى صعيد متصل، طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك حصول القوام الأساسى للفريق على أكبر قدر من الراحة و"النوم" - على حد قوله-، لذا تم اختيار إسلام جابر جناح الفريق لحضور المؤتمر الصحفى الخاص بلقاء زيسكو والذى يحضره قائد الفريق بجانب المدير الفنى ولكن جاء طلب كارتيرون ليتم اختيار اللاعب.