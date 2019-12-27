شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدي: الإسماعيلي فريق كبير ولا نخشى المفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باهر المحمدي لاعب الاسماعيلي ان مواجهات الدوري صفحة واغلقت ومواجهة الاتحاد بالبطولة العربية حالة مختلفة تماما و أن الدروايش فريق كبير و قوي، مؤكدا درسنا الاتحاد السكندري جيدا وسننفذ رؤية الجهاز الفني ولا نخشى المفاجآت خلال المباراة، وأنه يطمح مع اللاعبين في تخطي تلك المواجهة الصعبة بنتيجة جيدة تساعدنا في لقاء العودة بالإسماعيلية.

أضاف باهر، نتيجة الفريقين بالدوري لا علاقة لها بتلك المواجهة على الاطلاق و الدوري يختلف بشكل كبير عن البطولة العربية من حيث الدوافع و النتائج .

أنهى المحمدي قائلا : نسعى لمصالحة الجماهير خلال ذلك اللقاء و نتمنى ان نجد دعما للمرور من تلك المرحلة الصعبة التي تحتاج إلى تكاتف الجميع .

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يستضيف الاتحاد السكندرى مع دقات السادسة مساء السبت نظيره الإسماعيلى على استاد الإسكندرية بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، علماً بأن مباراة العودة ستقام على استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً، وسيتأهل الفائز من الإسماعيلى والاتحاد السكندرى مع الفائز من مباراة (المتأهل من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقية) والرجاء المغربى.

وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحريني بمجموع 3-0 في اللقائين.

ويحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى.

فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16.