شكرا لقرائتكم خبر عن سارة عصام تكشف مفاجأة قبل انضمامها لنادى ستوك سيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة المصرية سارة عصام، المحترفة فى صفوف ستوك سيتى الإنجليزى، أنها انتقلت للعيش فى بريطانيا منذ 20 يونيو 2017 مع شقيقتها الكبرى، وكانت البداية صعبة للغاية للاندماج فى المجتمع الإنجليزى.

وأضافت سارة، خلال لقاءها مع الإعلامى أحمد فايق فى برنامج "مصر تستطيع" والمذاع على فضائية dmc، أن شقيقتها بذلت مجهودا كبيرا معها للبحث عن فرصة للعب فى النوادى والجامعات حتى توفيق ربنا وانضمامى لستوك سيتى.

وأكدت سارة، أنه تم اختبارها فى 3 أماكن، وكنت قلقة ومتوترة وخائفة جدا فى البداية، وهذه الاختبارات كانت فى أندية برمنجهام سيتى، ساندرلاند، وأخيرا ديربى كاونتى الذى كنت الأقرب إليه قبل تعديل قرارى فى اللحظة الأخيرة والانضمام لستوك سيتى، الذى اعتبره بداية لخطوة جيدة.

Advertisements