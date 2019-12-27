شكرا لقرائتكم خبر عن "نوم الأساسيين".. سر ظهور إسلام جابر فى مؤتمر الزمالك وزيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هانى زاده عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق فى زامبيا، إن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق طلب حصول القوام الأساسى على أكبر قدر من الراحة و"النوم" - على حد قوله-، لذا تم اختيار إسلام جابر جناح الفريق لحضور المؤتمر الصحفى الخاص بلقاء زيسكو والذى يحضره قائد الفريق بجانب المدير الفنى ولكن جاء طلب كارتيرون ليتم اختيار اللاعب.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى، تساؤلات، حول أسباب حضور إسلام جابر للمؤتمر الصحفى الخاص بلقاء الزمالك وزيسكو الذى عقد صباح اليوم الجمعة وعدم حضور أحد قائدى الفريق مثل محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للأبيض.

ويحل الزمالك ضيفاً على نظيره زيسكو، فى الثالثة من عصر غداً السبت، في العاصمة الزامبية لوساكا، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا بعد التراجع على المستوى المحلى فى الدورى الممتاز بالخسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل السلبى مع سموحة والإنتاج الحربى.

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ويحتل الزمالك المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولي (2-0)، بعد خسارة قاسية في الافتتاح أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0) في المقابل، يحتل زيسكو الزامبي المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولي (1-1) والخسارة من مازيمبي (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين.

ويتواجد الزمالك فى المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية التى يحتل صدارتها مازيمبى الكونغولى المتواجد فى المركز الأول برصيد 6 نقاط بينما يتواجد زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطة واحد بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى جاء فى المركز الرابع برصيد نقطة أيضًا.

ووصل الزمالك إلى زامبيا، أول أمس الأربعاء، إلى زامبيا، استعدادا لخوض المواجهة المنتظرة مع زيسكو والتى وعد مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض، بمفاجأة للاعبين فى حالة الفوز بها كما عقد هانى زادة رئيس بعثة الزمالك بزامبيا جلسة ودية مع لاعبى الفريق اليوم عقب الانتهاء من صلاة الجمعة بهدف تحفيزهم والتأكيد على ثقة الجميع فيهم وأنهم على قدر المسئولية والجماهير تنتظر منهم تحقيق الفوز على زيسكو وعوده الانتصارات أمام الفريق الزامبى، وشدد زادة على أنهم قادرون على ذلك لأنهم الأفضل، مشيرا إلى أن مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض حريص على الاتصال به أكثر من مرة يوميا للاطمئنان عليهم وأنه وعد بمفاجأة لهم فى حال تحقيق الفوز.