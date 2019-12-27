شكرا لقرائتكم خبر عن سارة عصام: كنت شقية فى المدرسة ودرست الهندسة لأنى شايفه نفسى فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة المصرية سارة عصام، المحترفة فى صفوف ستوك سيتى الإنجليزى، أنها اختارت دراسة الهندسة لأنه كان تحديا لها منذ الصغر، خاصة أن والدها وشقيقها مهندسان، مضيفة: "كنت شقية فى المدرسة، والمدرسين قالولى طول مانتى حتفضلى كده مش حتوصلى للهندسة".

وأضافت سارة، خلال لقاءها مع الإعلامى أحمد فايق، فى برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية dmc، أنها اختارت دراسة الهندسة المدنية، لأنها لائقة على تفكيرى "وشايفه نفسى فيها وكنت كويسة قوى، وكنت عارفة أوصل لحلول كويسة وأثبت عليها".

وتابعت النجمة المصرية، "دفعتى فى هندسة مدنى فيها حوالى 5 بنات، لأن البنات فى إنجلترا معندهاش الجرأة إنّهم يدخلوا هندسة، لكن تفكير البنات بيتغير، وبيبقوا عايزين يثبتوا نفسهم أكتر".

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