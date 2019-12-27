شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. قائد الدراويش يتفقد ملعب الإسكندرية قبل مواجهة زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد باهر المحمدى لاعب الإسماعيلى وكابتن الفريق ملعب استاد الإسكندرية قبل مواجهة الغد أمام الاتحاد السكندرى، التى ستقام مع دقات السادسة مساء السبت بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، علماً بأن مباراة العودة ستقام على استاد الإسماعيلية يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً، وسيتأهل الفائز من الإسماعيلى والاتحاد السكندرى مع الفائز من مباراة "(الفائز من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقية) والرجاء المغربى".

وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحريني بمجموع 3-0 في اللقائين.

ويحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى.

فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16.

وكان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.

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ونجح الأهلي في أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 1997، بعد الوصول للنهائي الذي هُزم فيه من الأفريقي التونسي بهدفين مقابل هدف، كما تمكن الزمالك من الفوز بالبطولة العربية في عام 2003 للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخه، بالانتصار على الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف، لكنه لم يحصل على المركز الثاني في أي نسخة أخرى، بينما نجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

لم يكن إنبى أسعد حظًا من الإسماعيلي، فالفريق البترولي استطاع أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 2006 بالخسارة من الرجاء المغربي بهدف دون رد.



