بيراميدز يقترب من التعاقد مع مدرب منتخب كرواتيا

تستعد إدارة نادي بيراميدز للاعلان عن اسم المدير الفني الجديد للفريق خلفاً للفرنسي سباستيان ديسابر المدرب السابق وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي ينعقد بعد قليل باستاد الدفاع الجوي. وعملت "الوفد" أن الكرواتي انتي شاشيتش المدير الفني السابق لمنتخب كرواتيا، سيكون المدرب الجديد لفريق بيراميدز. شاشيتش المدير الفني السابق لمنتخب كرواتيا، سيكون المدرب الجديد لفريق بيراميدز. ويمتلك المدرب الكرواتي صاحب ال 66 عاماً سيرة ذاتية كبيرة، حيث سبق له تدريب عدد من الأندية الكبيرة في كرواتيا وسلوفاكيا مثل دينامو زغرب وماريبور ولوكوموتيفا، وعمل كمدرب مساعد لمنتخب ليبيا الأول. عدد من الأندية الكبيرة في كرواتيا وسلوفاكيا مثل دينامو زغرب وماريبور ولوكوموتيفا، وعمل كمدرب مساعد لمنتخب ليبيا الأول. كما سبق لشاشيتش قيادة المنتخب الكرواتي خلال الفترة من 2015 وحتي 2017، قبل أن تتم إقالته وتعيين زلاتكو داليتش صاحب انجاز وصافة كأس العالم 2018.

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