اختبار طبي لمروان محسن في تدريبات الأهلي

خضع مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي للتأكد من جاهزيته للمشاركة في مران الفريق، الذي أقيم اليوم على ملعب التتش في ختام استعدادات الفريق لمواجهة بلاتينيوم، التي تقام في التاسعة مساءغد السبت، على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وشارك مروان في المران البدني، ثم خاض تدريبات تحت قيادة سامي قمصان، المدرب المساعد،للتأكد من جاهزيته، بعد خضوعه لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود، طبيب الفريق.
ويدخل الأهلي مواجهة بلاتينيوم غدًا وفي رصيده ثلاث نقاط من الفوز على الهلال السوداني في الجولة الثانية، ويبحث الفريق عن استمرار انطلاقته في مشوار دور المجموعات والمنافسة بقوة على إحدى بطاقتي التأهل لدور الثمانية.
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