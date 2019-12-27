مواعيد مباريات منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة بتصفيات إفريقيا المؤهلة للأولمبياد

أعلن الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة عن مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي ستقام في الكاميرون خلال الفترة من 5 إلى 9 يناير المقبل بمشاركة 5 دول هي مصر والكاميرون وكينيا وبتسوانا ونيجيريا. يناير المقبل بمشاركة 5 دول هي مصر والكاميرون وكينيا وبتسوانا ونيجيريا. ويستهل منتخب مصر مشواره بالتصفيات بمواجهة منتخب كينيا في افتتاح التصفيات يوم 5 يناير قبل ان يواجه منتخب نيجيريا يوم 7 يناير ثم يواجه الكاميرون يوم 8 من نفس الشهر ويختتم مشواره بالتصفيات بمواجهة منتخب بتسوانا يوم 9 يناير. افتتاح التصفيات يوم 5 يناير قبل ان يواجه منتخب نيجيريا يوم 7 يناير ثم يواجه الكاميرون يوم 8 من نفس الشهر ويختتم مشواره بالتصفيات بمواجهة منتخب بتسوانا يوم 9 يناير. وجاء جدول مباريات التصفيات على النحو التالي:

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