باهر المحمدي: مواجهة الإسماعيلي للاتحاد ستكون رد إعتبار

اشاد باهر المحمدى قائد الإسماعيلى بفريق الاتحاد السكندرى هذا الموسم ،مشيرا إلى أنه فريق كبير . ويستضيف الفريق السكندرى الإسماعيلى غدا السبت ، فى إطار جولة الذهاب من دور الــ8 ببطولة كأس العرب. وأضاف المحمدى :”تعرضنا لهزيمة واللاعبون يتطلعون لتعويضها ورد الاعتبار بالبطولة العربية على الرغم من قوة المنافس واقامة المباراة وسط جماهيره الكبيرة”. وواصل :”عقدت جلسة مع اللاعبين من أجل طى صفحة الدورى والتركيز على استعادة النتائج الإيجابية المميزة بالبطولة العربية واعادة البسمة لجماهيرنا التى نعلم مدى حزنها بعد التعثر الأخير بمسابقة الدورى”. الإيجابية المميزة بالبطولة العربية واعادة البسمة لجماهيرنا التى نعلم مدى حزنها بعد التعثر الأخير بمسابقة الدورى”. وأتم المدافع الدولى :”درسنا الفريق السكندرى جيدا وأرى أن الخروج بشباك نظيفة من الإسكندرية سيسهل من مهمتنا فى لقاء الإياب من أجل حسم التأهل لنصف نهائى البطولة العربية”.

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