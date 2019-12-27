السلحدار: الإسماعيلي جاهز لمواجهة الاتحاد السكندري

قال أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي ان لقاء فريقة أمام الاتحاد السكندري ستكون مباراة غاية فى الصعوبة وسيترقبها عشاق الساحرة المستديرة لكنها بين أشقاء.

ومن المقرر ان يواجه الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندري غداً السبت ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية بالبطولة العربية.

وأضاف السلحدار قائلا:" كنت أتمني أن لا تُسفر

القرعة عن تلك المواجهة ، وتكون في النهائي بحيث يكون طرفيها مصري خالص ، ولكن من يفوز نتمني له إستكمال المشوار والتتويج بالبطولة".

وواصل قائلاً :"نحن في جاهزية بدنية وفنية عالية خاصة أن اللاعبين يسعون إلي مصالحة الجماهير".

Advertisements

واستكمل السلحدار قائلاً :" الفريق

المنافس كبير ولديه جماهيرية عريضة وجهاز فني قدير تحت قيادة طلعت يوسف ، ونتمني أن تكون مباراة تليق بإسم مصر".

وأكد السلحدار قائلاً :"هناك اجهاد كبير على اللاعبين من ضغط المباريات ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية".

واختتم حديثة في المؤتمر الصحفي قائلاً :"الجماهير هى متعة كرة القدم لذلك انا سعيد للغاية باقامة المباراة بينهم واتمنى عودتهم سريعا للمنافسات المحلية ،فنحن نفتقد جزء كبير من قوتنا بغياب الجماهير".