إنبي يفوز على الغازات البترولية بثلاثية في الكرة الخماسية للكبار

فاز فريق شركة انبي فوق سن 45 على نظيره شركة الغازات البترولية بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم، على ملعب مصر للبترول،

ضمن منافسات كرة القدم الخماسية لشركات البترول.

أحرز أهداف إنبي الثلاثة قطب محمد بواقع هدف في الشوط الأول وهدفين في

الثاني.

ضم فريق إنبي مصطفى الأمير وشريف رضا وطارق حسن ومحمد مرسي وعلى فهمي وقطب محمد وخالد الزناتي لحراسه المرمي.

يقود الفريق جهاز فني مكون من :محمد مرسي مدير فني، وليد فضه إداريا، وحازم معوض إخصائي تدليك.