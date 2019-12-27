يظهر الإسماعيلي بقميصه الأساسي باللون الأصفر والشورت الأزرق، فيما سيظهر فريق الاتحاد صاحب الأرض بقميصه الأخضر خلال المباراة التى ستجمع الفريقين غدا السبت، فى ذهاب دورالثمانية لبطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الفني الذي تم عقده، منذ قليل، بحضور مراقب المباراةوالمنسق الأمنى والأعلامى ومن جانب الإسماعيلى تواجد طارق أبو الليل المدير الإداري فضلا عن أعضاء الجهاز الإدارى للفريق السكندرى.
وشهد الاجتماع الاتفاق على عدة أمور المقرر الالتزام بها خلال المباراة المقرر إقامتها باستاد الإسكندرية بحضور جماهيرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يرتدي الزي الرسمي أمام الاتحاد السكندري بالبطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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