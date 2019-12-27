الإسماعيلي يرتدي الزي الرسمي أمام الاتحاد السكندري بالبطولة العربية

يظهر الإسماعيلي بقميصه الأساسي باللون الأصفر والشورت الأزرق، فيما سيظهر فريق الاتحاد صاحب الأرض بقميصه الأخضر خلال المباراة التى ستجمع الفريقين غدا السبت، فى ذهاب دور

الثمانية لبطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الفني الذي تم عقده، منذ قليل، بحضور مراقب المباراة

والمنسق الأمنى والأعلامى ومن جانب الإسماعيلى تواجد طارق أبو الليل المدير الإداري فضلا عن أعضاء الجهاز الإدارى للفريق السكندرى.

وشهد الاجتماع الاتفاق على عدة أمور المقرر الالتزام بها خلال المباراة المقرر إقامتها باستاد الإسكندرية بحضور جماهيرى.