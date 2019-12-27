قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، اعتبار تدريب فريق نادي بيراميدز الذي يقام في السابعة من مساء اليوم، الجمعة، بملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، هو التدريب الرئيسي للفريق قبل مباراته أمام النادي المصري في الجولة الثالثة من بطولةكأس الكونفدرالية الأفريقية التي تقام مساء الأحد باستاد الإسكندرية.
وسيكون المران مفتوحا لمدة ١٥ دقيقة طبقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، على أن يكون في الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة.
وجاء قرار الكاف نظرا لانشغال ملعب المباراة الرئيسي "استاد الإسكندرية"، بمباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي في بطولة كأس محمد السادس، في نفس الموعد المقرر للمران الرئيسي لبيراميدز على نفس الملعب.
كما سيلي المران مؤتمرا صحفيا في الساعة الثامنة مساء بحضور المدير الفني لنادي بيراميدز وقائد الفريق، عبد الله السعيد للحديث عن المباراة المهمة.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريب مفتوح ومؤتمر صحفي لبيراميدز استعدادًا للمصري بالكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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