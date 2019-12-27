باريس سان جيرمان يجهز عقدًا جديدًا لمبابي

يستعد مسئولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لتقديم عرض جديد لنجم الفريق كيليان مبابي، وتجديد عقده مع النادي لمدة 5 سنوات أخرى، حتى عام 2025.

أكدت التقارير الفرنسية إلى أن إدارة النادي الباريسي تستعد لتقديم عرض مغري من أجل تحصين نجمها من الأندية التي ترغب بضم مبابي، والتي على رأسها نادي ريال مدريد الإسباني.

وأضافت التقارير إلى أن إدارة النادي سيقدم عرض لمبابي لمدة 5 سنوات، مقابل 32 مليون

يورو سنويًا، من أجل إقناعه بتجديد عقده مع فريقه الفرنسي.

ويحلم النجم الفرنسي الشاب بالإنتقال الى ريال مدريد الفترة المقبلة، ويجهز النادي الملكي مبلغ 300 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ21 عاما.

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ويقدم مبابي مستويات رائعة مع باريس سان جيرمان فضلًا عن تسجيله العديد من الأهداف الحاسمة في جميع المسابقات المحلية أو الأوروبية.

على الجانب الآخر، واجه لزيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، العديد من الانتقادات بعدما أكد المدرب الفرنسي إلى أن مبابي يحلم بلعب ضمن صفوف الفريق الملكي، ليرد الأخير أنه لم يخطئ بشئ، مؤكدًا أن مبابي يحلم باللعب ضمن صفوف ريال مدريد.

وكان ليناردو المدير التنفيذي لنادي باريس سان جيرمان، رد على تلك التصريحات التي رأها غير مناسبة، وأنتقدها بشدة لأن اللاعب ليس لاعبًا ضمن صفوف ريال مدريد.

كما علق توماس توخيل المدير الفني للفريق الباريسي عن تلك التصريحات بأنه لا يفضل الرد عليها، وقال بأن البعض يشعر بالأشتياق للأشياء التي لا يمتلكها.