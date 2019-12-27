فيدال يوافق على الانتقال إلى إنتر ميلان

وافق أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة الإسباني، على الانضمام لإنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت التقارير الصحفية الإيطالية إلى أن اللاعب التشيلي أعطى الضوء الأخضر لإدارة إنتر ميلان من أجل الانتقال لصفوف

الفريق، وأضافت التقارير إلى أن إنتر ميلان سوف يقدم عرض مقابل 12 مليون يورو لشراء اللاعب النهائي وليس على سبيل الإعارة.

ويعد فيدال صاحب الـ32 عامًا، هدفًا

رئيسيًا للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للنيراتزوري، حيث تجمعهما علاقة جيدة للغاية منذ أن لعب فيدال تحت قيادة كونتي أثناء فترة تواجدهما في صفوف يوفنتوس.

وأنتقل فيدال إلى برشلونة في الانتقالات الصيفية لعام 2018، قادمًا من صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني مقابل 18 مليون يورو.