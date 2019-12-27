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بيراميدز يعلن اليوم عن مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي

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وكالات عالمية 0 تبليغ

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أعلن نادي بيراميدز المنافس في الممتاز اليوم الجمعة أنه سيكشف عن مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي يعقد في وقت لاحق اليوم.

وذكر نادي بيراميدز في بيان رسمي أصدره اليوم الجمعة أن المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي أبرم اتفاقا مع المدرب الجديد وسيعلن عن أسمه في مؤتمر صحفي مساء اليوم.

وأضاف النادي أن المدير الفني الجديد هو أسم كبير يليق بمكانة نادي بيراميدز وأهدافه وتطلعاته للمنافسة لحصد كُل البطولات التي يشارك بها.

وكان بيراميدز قد فسخ عقده بالتراضي مؤخراً مع الفرنسي سيباستيان ديسابر بعد تراجع نتائج الفريق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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