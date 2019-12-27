كارتيرون: ندرك صعوبة المباراة أمام زيسكو لكن هدفنا هو الفوز

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك المصري أن الهدف الرئيسي للفريق من مواجهة مضيفه زيسكو الزامبي غداً السبت هو الفوز والعودة للقاهرة بالنقاط الثلاث، رغم صعوبة المواجهة.

ويلتقي الزمالك مع زيسكو الزامبي غداً السبت في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة للحديث عن المباراة :”جئنا إلى زامبيا من أجل الفوز لأهمية الثلاث نقاط بالنسبة لنا، نعلم أن المباراة صعبة لأن منافسنا يلعب على الفوز أيضا، لقد شاهدت بعض مباريات المنافس.”

وأضاف :”اعتدت على العمل وسط أجواء من الضغط بتدريب أندية كبيرة مثل مازيمبي والرجاء، ونعلم أنه يجب أن نواجه الفرق القوية في البطولة وعلينا تحقيق نتيجة قوية حتى نستعيد التوازن رغم ضغط المباريات محلياً”.

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وتابع “الفرص لفرق المجموعة تعتبر متكافئة ومازيمبي فرصته كبيرة، ولكن زيسكو فريق قوي وأعلم كل لاعبيه، لقد استعد فريقنا بشكل جيد للمباراة”، وأضاف أنه يعلم بأن الطقس في زامبيا حار “ولكن الزمالك قادر على اللعب تحت أي ظروف من أجل الفوز.

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