بلال دزيري يحذر من قوة ماميلودي صن داونز

حذر بلال دزيري المدير الفني لفريق اتحاد الجزائر من قوة ماميلودي صن داونز الجنوب الأفريقي، وذلك قبل مواجهة الفريقين غداً السبت في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر صن داونز المجموعة بأربع نقاط، وبفارق بنقطتين أمام اتحاد الجزائر والوداد البيضاوي المغربي، بينما يحتل بيترو أتلتيكو الأنجولي المركز الأخير بنقطة واحدة.

وشدد دزيري على أهمية نقاط مباراة الغد لاتحاد الجزائر مؤكداً أن الفريق سيبذل كُل ما بوسعه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تبقي على حظوظه في بلوغ دور الثمانية.

وقال دزيري في تصريحات للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة :”دوري أبطال أفريقيا مسابقة أخرى تختلف عن الدوري الجزائري، نملك الحلول اللازمة التي من شانها أن تسمح لنا بتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز. لن نضغط على اللاعبين الذين يشارك أغلبهم للمرة الأولى مثل هذه البطولة”.

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وأكد المدرب غياب الدولي الليبي مؤيد اللافي عن مباراة الغد بداعي الإصابة، بخلاف المُخضرم محمد ربيع مفتاح، الذي سيعود للتشكيل الأساسي، بعدما تخلف عن المباراة التي خسرها الفريق أمام اتحاد بلعباس صفر / 1 يوم السبت الماضي في الدوري.

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