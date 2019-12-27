أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني اليوم الجمعة أن مهاجمه السابق هانز يورج كرينز فارق الحياة عن عمر 59 عاماً. وخاض كرينز 290 مباراة في الدوري الألماني (بوندسليجا) بقميص مونشنجلادباخ بين عامي 1981 و1993 قبل أن ينهي مسيرته الإحترافية بفريق نورنبرج عام 1995 . ويعد كرينز ثالث أفضل هداف في تاريخ مونشنجلادباخ خلف يوب هاينكس وهربرت لاومين، وقد سجل للفريق 92 هدفاً. ولم يشارك كرينز مع المنتخب الألماني الأول، ولكنه خاض مباراة واحدة مع المنتخب الأولمبي الألماني عام 1987 . Advertisements بوروسيا مونشنجلادباخ يسترجع سنوات أمجاده عندما يواجه بايرن ميونخ في البوندسليجا بوروسيا مونشنجلادباخ يعلن تمديد عقد لاعب خط الوسط كرامر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوروسيا مونشنجلادباخ يعلن وفاة مهاجمه السابق كرينز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.