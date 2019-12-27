سولشاير ينتقد جدول المباريات المزدحم

انضم النروجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الى قائمة المدربين في الدوري الانجليزي الممتاز، الذين أنتقدوا جدول المباريات المزدحم للأندية خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة.

وبخلاف غالبية الدوريات الأوروبية، لا تتوقف منافسات الدوري المحلي خلال فترة الأعياد ما يفرض على الأندية جدولاً مزدحماً في فترة زمنية قصيرة.

ويخوض فريق “الشياطين الحمر” مباراته الأخيرة لعام 2019 أمام مضيفه بيرنلي السبت في المرحلة 20، بعد 48 ساعة فقط على فوزه 4-1 على ضيفه نيوكاسل.

وقال سولسكاير (46 عاماً) “لا أعتقد انه أمر عادل أطلاقاً للاعبين. لا أعتقد أنه من العادل التوقع أن تقدم أفضل مستويات، على الصعيدين الذهني والجسدي، بعد 48 ساعة (من مباراتك السابقة)”.

وتابع مهاجم يونايتد السابق “لدينا فرصة أمام بيرنلي لتقديم أفضل ما لدينا لأن معدل أعمار لاعبينا،الذي بلغ 23 عاماً في التشكيلة الأساسية للمباراة (أمام نيوكاسل)، من شأنه أن يسهل الأمور علينا. لعبوا (بيرنلي) حتى النهاية امام إيفرتون” في إشارة الى فوز الآخير 1-صفر بهدف في الدقيقة 80، “فيما أنتهينا من الشوط الاول( تقدم يونايتد 3-1 على نيوكاسل) وأستخدمنا الشوط الثاني للتعافي”.

وتشكل المباراتان جزءاً من سلسلة من سبع مباريات في غضون 21 يوماً، وهو نمط من الصعب التأقلم معه في ظل المفاهيم الحديثة للراحة والتعافي.

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لكن هذا هو الطلب التجاري للجدول التقليدي المزدحم للدوري الانجليزي، حيث لا يبدو إلغاؤه وارداً في المستقبل القريب رغم المعترضين، بمن فيهم الالماني يورجن كلوب مدرب ليفربول متصدر الترتيب الذي وصف فكرة خوض الأندية مباريات في 26 و27 ديسمبر بالـ “جريمة”.

وأجاب سولشاير رداً على سؤال عما إذا قد تغير كرة القدم الانجليزية هذا النظام “أنتم بلد تقليدي. تحبون التقاليد. لا أرى التغيير ممكناً. ولكن يجب أن يحصل”.

وعن كيفية تعامله مع هذا الواقع حين كان لاعبا في صفوف يونايتد (1996-2007)، أجاب المهاجم الدولي السابق ممازحاً “لقد كان الامر سهلاً بالنسبة لي. كنت على دكة البدلاء طوال الوقت. لم ألعب أبدا 90 دقيقة مرتين في غضون ثلاثة أيام. ربما مرة واحدة”.

وختم قائلاً “عليك أن تعتني بنفسك، تتناول الطعام والمشروب المناسب وتنام جيداً”.

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