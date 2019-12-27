ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن نادي هرتا برلين الألماني توصل إلى أتفاق لضم جرانيت تشاكا لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي في سوق الHنتقالات الشتوية خلال يناير المقبل. وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن وكيل تشكا كشف أن اللاعب وافق على الأنتقال إلى هرتا برلين الذي يدربه المدير الفني يورجن كلينسمان. وقال خوسيه نوجويرا وكيل تشاكا “أقول ذلك بصدق وصراحة: لقد توصلنا إلى أتفاق مع هرتا برلين ونتطلع إلى الذهاب إلى برلين.” وأضاف نوجويرا أنه جرى إبلاغ راؤول سانليهي رئيس كرة القدم في نادي أرسنال وكذلك إيدو مدير الكرة وميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد للفريق. Advertisements وتابع نوجويرا “جرى إبلاغ أرسنال بكُل الخطوات، فاللاعب وهرتا برلين يتعاملان بوضوح. ويتوقف الأمر فقط على أتفاق الناديين على مقابل الأنتقال.” عقوبات بحق لاعبين اثنين من هرتا برلين وماينز كلينسمان يتعهد بإنقاذ هيرتا برلين من الغرق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هرتا برلين يتوصل إلى أتفاق لضم تشاكا من آرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.