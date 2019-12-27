رياضة | الكشف عن مدرب بيراميدز الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن مدرب بيراميدز الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعلن نادي بيراميدز خلال دقائق قليلة تعاقدهم رسميًا مع الكرواتي أنتي شاشيتش لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمقال سباستيان ديسابر.

وكان نادي بيراميدز قد أقال المدرب الفرنسي ديسابر من منصبه كمديرًا فنيًا للفريق بعد سلسلة النتائج المتواضعة للفريق هذا الموسم في الدوري المصري.

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ويعقد نادي بيراميدز بعد قليل مؤتمرًا صحفيًا يقدم فيه المدرب الكرواتي إلى وسائل الإعلام والذي سيتولى تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره المصري في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

ويحتل نادي بيراميدز المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، فيما يحتل المركز الأول بمجموعته في كأس الكونفدرالية.