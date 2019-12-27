رياضة | إنتر ميلان مهتم بضم نجم تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان مهتم بضم نجم تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بالتعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو، وفقًا لما أشارت إليه تقارير إعلامية إيطالية اليوم الجمعة.

وبحسب ما ذكرته شبكة "ميديايست" فإن إنتر ميلان قدم عرضًا رسميًا إلى تشيلسي لضم ألونسو على سبيلا الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشرا.

وأضافت الشبكة بأن إنتر ميلان عرض الحصول على خدمات ألونسو مقابل 6 مليون يورو على سبيل الإعارة، وإلزامية الشراء مقابل 15 مليون يورو.

وتابعت الشبكة بأن قيمة الصفقة ستصل إلى 21 مليون يورو وهو مبلغ قريب من الذي طلبه نادي تشيلسي والذي سيوافق على رحيل لاعبه مقابل 25 مليون يورو.

وخرج ألونسو من حستابات فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي هذا الموسم حيث فضل الاعتماد على البرازيلي إيمرسون في تشكيل البلوز هذا الموسم.