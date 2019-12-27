رياضة | تصريح مفاجئ يعيد جوهرة تشيلسي إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مفاجئ يعيد جوهرة تشيلسي إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجناح الإسباني ونجم نادي تشيلسي الإنجليزي بيدرو رودريجيز عن رغبته في العودة لناديه السابق برشلونة مرة أخرى.

وصرح بيدرو أنه على استعداد لبذل ما في وسعه، من أجل ارتداء قميص فريقه السابق مرة أخرى، والذي شهد تألقه الكبير.

وقال بيدرو لشبكة "إسبورتيو" عبر صحيفة ماركا الإسبانية: " إذا تحدثوا معي، سأوافق على الفور، سأترك كل شئ من أجل برشلونة".

وتابع: " تقابلت مع برشلونة في فترة التحضير للموسم الجديد، تحدثت مع مدرب برشلونة فالفيردي، حينها شعرت بإمكانية العودة".

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وأضاف: " لكن باب العودة أغلق سريعاً، في هذا الوقت لا أعرف ماذا سيحدث، لدي عقد مع تشيلسي ينتهي بنهاية هذا الموسم".

وانضم النجم المخضرم صاحب الـ 32 مليون عاماً لصفوف تشيلسي قادماً من برشلونة في صيف عام 2015 مقابل 19 مليون يورو، وتوج بلقبي الدوري الإنجليزي 2017 والدوري الأوروبي 2019.

وقضى الأمريكي كريستيان بوليسيتش على فرص لعبه كأساسي في تشكيل المدرب الحالي فرانك لامبارد، الذي يفضل عليه بوليسيتش وويليان.

وينتهي عقد بيدرو مع تشيلسي بنهاية هذا الموسم، ويبدو وأنه يعيش موسمه الأخير رفقة البلوز.