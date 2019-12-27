رياضة | مورينيو كلمة السر.. صفقة تبادلية تاريخية مرتقبة بين ريال مدريد وتوتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو كلمة السر.. صفقة تبادلية تاريخية مرتقبة بين ريال مدريد وتوتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إسبانية أن توتنهام يخطط لاستعادة نجمه السابق ونجم ريال مدريد الحالي الويلزي جاريث بيل في الفترة المقبلة في سوق الإنتقالات المقبلة في يناير القادم.

وأكدت شبكة El Desmarque الإسبانية أن توتنهام مستعد للتخلي عن خدمات نجمه الدنماركي كريستيان إيركسن بالإضافة إلى 25.7 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع جاريث بيل.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن جاريث بيل كان قد أبدى سعادته بتولي جوزيه مورينيو تدريب توتنهام علماً أن المدرب البرتغالي كان قد حاول التعاقد مع جاريث بيل عندما كان مدرباً لمانشستر يونايتد.

وذكرت الشبكة الإسبانية أن جاريث بيل لعب في صفوف توتنهام في الفترة ما بين 2007 حتى 2013 وخاض مع توتنهام 203 مباراة وسجل 56 هدفاً وصنع 58 هدف بينما لعب مع ريال مدريد 244 مباراة وسجل 104 هدفاً وصنع 67 هدف.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية مطلع هذا الشهر أن ريال مدريد يجهز عرضًا قويًا لضم الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن بول بوجبا هو الهدف الأساسي للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الذي يرى بأن مواطنه هو الأنسب لوسط ملعب ريال مدريد.

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وأكدت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجميه الويلزي جاريث بيل والكولومبي خيمس رودريجيز لمانشستر يونايتد مقابل الحصول على خدمات النجم الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ثنائي الملكي يقدر سعرهما ب 180 مليون يورو وهو المبلغ الذي طلبه مانشستر يونايتد من أجل التخلي عن نجم خط الوسط الذي مازال لا يلعب مع الفريق بسبب الإصابة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يعتبر أن القيمة السوقية لكلا من الويلزي جاريث بيل والكولومبي خيمس رودريجيز مناسبة للتخلي عن بول بوجبا إضافة لقيمة الثنائي الويلزي والكولومبي للفريق.

وعلى جانب آخر، يرى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أن بول بوجبا لا يستحق هذا المبلغ ولا يمثل أولوية بالنسبة له على عكس رغبة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كلا من جاريث بيل وخيمس رودريجيز خارج حسابات الفرنسي زين الدين زيدان في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد أن فشلا في إقناع المدير الفني الفرنسي هذا الموسم.