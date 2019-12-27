رياضة | كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل التدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل التدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للابيض المقامة على ملعب ليفي موانا واسا بزامبيا.

وانطلق مران الزمالك بخوض اللاعبين عملية الاحماء بالجري حول الملعب، ثم قام الفرنسي باتريس كارتيرون بعقد جلسة مع سامي الشيشيني المدرب العام أثناء عملية الاحماء، وذلك من اجل مناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة المباراة أمام زيسكو الزامبي.

وحضر أحمد مصطفى السفير المصر في زامبيا التدريبات الخاصة بالفريق المقامة حاليا بملعب ليفي موانا واسا وذلك لمؤازرة اللاعبين قبل مواجهة زيسكو الزامبي.

وحرص المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة بزامبيا، على استقبال ومصاحبة السفير المصري اثناء التدريبات.

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وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات خلال التدريبات، حيث يخوض الفريق مرانا خفيفا بالكرة الطائرة يتبعها بتدريب على إرسال الكرات الطويلة بعرض الملعب.

وخضع الثلاثي محمد عواد ومحمد ابوجبل ومحمد حراس لمجموعة من التدريبات القوية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس، حيث شهدت التدريبات منافسة قوية بين الثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي فى التصدي للتسديدات من منطقة الجزاء.

وانتهى مران الزمالك اليوم بعنل تقسيمة قوية بين اللاعبين شارك فيها الثنائي محمد عواد ومحمد ابوجبل، وتواجد أيضا امير عبدالعزيز المدرب المساعد بالجهاز الفني.

ويواجه فريق الزمالك نظيره زيسكو الزامبي غدا السبت في تمام الساعة الثالثة عصرا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.