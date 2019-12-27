رياضة | هداف لايبزيج على رادار ريال مدريد في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هداف لايبزيج على رادار ريال مدريد في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية أن نادي ريال مدريد يسعى للحصول على خدمات المهاجم الألماني تيمو فيرنر ، لاعب فريق لايبزيج ، في الانتقالات الصيفية القادمة 2021.

ووفقاً لـ الصحيفة الإسبانية "دون بالون" ، أنالمدرب الفرنسي للنادي الملكي زين الدين زيدان يفضل إعارة أو بيع لاعبه الصربي لوكا يوفيتش ، مع ضم رأس حربة جديد في أقرب وقت لمعالجة العقم التهديفي الواضح.

ويطمح رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز التعاقد مع فيرنر بشكل نهائي ، بعد مستواه اللافت مع لايبزيج هذا الموسم في منافستي دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني .

ومن جانب آخر ، يرتبط المهاجم الألماني بعقد رسمي مع فريق لايبزيج حتى صيف 2023 ، مع ارتفاع قيمته السوقية الحالية إلى حوالي 75 مليون يورو .