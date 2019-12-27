رياضة | الأهلي يدخل صراع الهلال والنصر.. ويقترب من ضم نجم الفتح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يدخل صراع الهلال والنصر.. ويقترب من ضم نجم الفتح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى اقتراب إدارة النادي الأهلي، من التعاقد مع هدف الهلال والنصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكشفت التقارير، أن إدارة النادي الأهلي قدمت عرضا مغريا يتفوق على عرض النصر والهلال، لضم علي لاجامي، قلب دفاع نادي الفتح، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وأوضحت التقارير أن الأهلي يسعى لضم لاجامي، ليكون بديلا لمدافه إيرفين زوكانوفيتش والذي اقترب من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

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يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، خلف النصر المتصدر برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الهلال في المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

وتعادل الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، مع نظيره الحزم، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الحزم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الشباب، مساء غدا السبت الموافق 28 ديسمبر 2019، على ملعب الملك فهد الدولي، في تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، والساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت جرينتش.

فيما سيواجه فريق النصر نظيره الفيحاء، مساء غد على ملعب مدينة المجمعة، في تمام الساعة الثانية وعشرون دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، والثالثة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الرابعة وعشرون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية عشر وعشرون دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش.

