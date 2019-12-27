رياضة | الأهلي يواجه بلاتينيوم الزيمبابوي بزيه التقليلدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يواجه بلاتينيوم الزيمبابوي بزيه التقليلدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم ظهر اليوم الجمعة الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، بمقر النادي بالجزيرة؛ بحضور سمير عدلي المدير الإداري وماهر عبدالعزيز إداري الفريق والعميد علاء صلاح مدير أمن النادي.



وحضر الاجتماع مندوبو نادي بلاتينيوم، إلى جانب مراقب المباراة من الاتحاد الإفريقي ومنسق اللقاء ومراقب الحكام، ومندوب الإعلام وممثل اتحاد الكرة ومندوب الشركة الراعية.



وشهد الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة؛ من حيث مواعيد وصول الفريقين إلى الملعب والبدء في عمليات الإحماء.



وتقرر أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء وحارس المرمى بالطاقم البنفسجي، فيما يرتدي بلاتينيوم طاقما أخضر بالكامل ويرتدي حارس مرماه اللون الأسود.



ويلتقي الأهلي مع بلاتينيوم في التاسعة مساء غد السبت في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.