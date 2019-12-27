لويس سواريز يحتفل بتجديد العهود بزفاف جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، لحفل “تجديد العهود” مع زوجته صوفيا بالبي، احتفاء بمرور 10 أعوام على زفافهما، وذلك في أحد الفنادق الفاخرة في أوروجواي، بحضور الأصدقاء وبعض نجوم كرة القدم.

الثلاثي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، سيكونان ضمن الحاضرين خلال الحفل.

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إذاعة “RMC Sport” الفرنسية، ذكرت أن ليونيل ميسي، ونيمار دا سيلفا، سيحضران حفل “تجديد العهود” لسواريز وزوجته صوفيا بالبي، احتفاء بمرور 10 أعوام على زفافهما.. وستكون هذه المناسبة الأولى التي يجتمع فيها الـ“MSN” (ميسي، سواريز، ونيمار)، منذ فترة طويلة.

يأتي ذلك بعدما كان اللاعبون الثلاثة يشكلون “ثلاثي الرعب” في خط هجوم نادي برشلونة بين العامين 2014 و2017، قبل أن ينتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بميلغ خيالي وصل إلى 222 مليون يورو.

وتعد صوفيا بالبي، امرأة غير اعتيادية، تملك تقديرا كبيرا بين كل المقربين من سواريز، وساهمت بشكل كبير في ما وصل إليه زوجها الآن.

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