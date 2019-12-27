نجم البرازيل هالك يطلق زوجته ويرتبط بابنة شقيقتها.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انفصل اللاعب البرازيلي هالك، المهاجم السابق لفريق زينيت بطرسبورغ الروسي، والحالي لفريق شنغهاي الصيني، عن زوجته بعد 12 عاما من زواجهما وإنجابهما ثلاثة أطفال.

ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” فإن الغريب في الأمر أن هالك بعد طلاقه زوجته “إيران أنجيلو دي سوزا”، في أغسطس الماضي، ارتبط بعد شهرين من ذلك بابنة شقيقة زوجته السابقة كاميلا.. مشيرة إلى أن اللاعب بنفسه أكد صحة هذه المعلومات لتجنب سوء الفهم.

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موقع “UOL” البرازيلي نقل عن ممثل اللاعب قوله: اتصل هالك بوالد كاميلا وأخيها، وتحدث مع عائلتها وقال الحقيقة، بدأت العلاقة بينهما في أكتوبر، هالك أعلن بنفسه الخبر، لأنه ليس لديه ما يخفيه، موقفه شفاف ويريد تجنب الشائعات الخاطئة.

يذكر أن هالك البالغ من العمر 33 عاما، أمضى 4 مواسم في صفوف زينيت بطرسبورغ، قبل الانتقال إلى فريق شنغهاي الصيني.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فهناك رغبة من إسبانيول في التعاقد مع المهاجم البرازيلي هالك البالغ من العمر 34 عاما.