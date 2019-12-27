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ترتيب المجموعة الثانية فى دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة الاهلي ضد بلاتينيوم

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جدة - عمرو شويل  

موعد مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم
 

 

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختباراً افريقياً جديداً عندما يواجه نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي مساء غدا (السبت)، في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب السلام، في المواجهة المقرر اقامتها بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

الاهلي ضد بلاتينيوم
 

ويسعى الأهلى إلى تعزيز حظوظه فى الصعود إلى الدور التالي في بطولة أبطال افريقيا، عبر الفوز أمام بلاتينيوم الليلة، خصوصا أنه  خسر في المواجهة الأولي أمام النجم الساحلي بهدف دون رد، قبل أن ينجح في تحقيق الفوز على الهلال في الجولة الثانية.

 

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ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

 

ويدخل الأهلي المباراة وهو يمتلك 3 نقاط في المركز الثاني بترتيب مجموعته بالتساوي مع الهلال السوداني، بينما يتذيل بلاتينيوم المجموعة بدون نقاط، ويتصدر النجم الساحلي التونسي الترتيب بـ6 نقاط.

 

ويأمل الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر استمرار الانتصارات والفوز أمام بلاتينيوم لمزاحمة النجم على القمة، خاصة وأن بطل تونس ينتظره مباراة صعبة أمام الهلال السوداني.

 

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 ترتيب مجموعة الأهلي

وينشر "الخليج 365" ترتيب المجموعة الثانية قبل انطلاق الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وبلاتينيوم والهلال والنجم الساحلي:

المركز الأول..  النجم الساحلي التونسي 6 نقاط


المركزين الثاني والثالث .. الأهلي المصري 3 نقاط.. والهلال السوداني 3 نقاط


المركرز الرابع .. بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي دون رصيد.

 

 

 

 

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