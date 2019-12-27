شكرا لقرائتكم ترتيب المجموعة الثانية فى دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة الاهلي ضد بلاتينيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

موعد مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم



يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختباراً افريقياً جديداً عندما يواجه نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي مساء غدا (السبت)، في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب السلام، في المواجهة المقرر اقامتها بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

الاهلي ضد بلاتينيوم



و يسعى الأهلى إلى تعزيز حظوظه فى الصعود إلى الدور التالي في بطولة أبطال افريقيا، عبر الفوز أمام بلاتينيوم الليلة، خصوصا أنه خسر في المواجهة الأولي أمام النجم الساحلي بهدف دون رد، قبل أن ينجح في تحقيق الفوز على الهلال في الجولة الثانية.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.