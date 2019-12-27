- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم ترتيب المجموعة الثانية فى دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة الاهلي ضد بلاتينيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
موعد مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم
يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختباراً افريقياً جديداً عندما يواجه نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي مساء غدا (السبت)، في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب السلام، في المواجهة المقرر اقامتها بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.
الاهلي ضد بلاتينيوم
ويدخل الأهلي المباراة وهو يمتلك 3 نقاط في المركز الثاني بترتيب مجموعته بالتساوي مع الهلال السوداني، بينما يتذيل بلاتينيوم المجموعة بدون نقاط، ويتصدر النجم الساحلي التونسي الترتيب بـ6 نقاط.
ويأمل الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر استمرار الانتصارات والفوز أمام بلاتينيوم لمزاحمة النجم على القمة، خاصة وأن بطل تونس ينتظره مباراة صعبة أمام الهلال السوداني.
ترتيب مجموعة الأهلي
وينشر "الخليج 365" ترتيب المجموعة الثانية قبل انطلاق الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وبلاتينيوم والهلال والنجم الساحلي:
المركز الأول.. النجم الساحلي التونسي 6 نقاط
المركزين الثاني والثالث .. الأهلي المصري 3 نقاط.. والهلال السوداني 3 نقاط
المركرز الرابع .. بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي دون رصيد.
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب المجموعة الثانية فى دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة الاهلي ضد بلاتينيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.