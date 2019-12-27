شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وبطل زيمبابوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تم عقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي ونظيره بلاتينيوم الزيمبابوي ظهر اليوم بمقر الاهلي بالجزيرة؛ بحضور سمير عدلي المدير الإداري وماهر عبدالعزيز إداري الفريق والعميد علاء صلاح مدير أمن النادي.

ويلتقي الأهلي مع بلاتينيوم في التاسعة مساء غد السبت بإستاد السلام في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وحضر الاجتماع مندوبو نادي بلاتينيوم، إلى جانب مراقب المباراة من الاتحاد الإفريقي ومنسق اللقاء ومراقب الحكام، ومندوب الإعلام وممثل اتحاد الكرة ومندوب الشركة الراعية.

وشهد الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة؛ من حيث مواعيد وصول الفريقين إلى الملعب والبدء في عمليات الإحماء، وتقرر أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء وحارس المرمى بالطاقم البنفسجي، فيما يرتدي بلاتينيوم طاقما أخضر بالكامل ويرتدي حارس مرماه اللون الأسود.

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وتقام مباراة الأهلى وبلاتنيوم فى حضور 10 آلاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى هى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة‘ حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى للشركة، فى الوقت الذى حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلى الثلاثة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

وأنهت الجهات المعنية استعدادتها لمباراة الأهلى وبلاتينيوم حيث أعرب "حسام الأمين" مراقب أمن المباراة من الكاف، و"عبدالله كيديا" مراقب عام المباراة من الكاف عن تقديرهم لجهود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، قائلين: "مطمنين على المباراة فى وجود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة التى تؤمن المباراة بعد نجاحها فى تأمين البطولتين الإفريقتين بالقاهرة"، عقب زيارتهم الأخيرة لاستاد السلام للإطلاع على التجهيزات الأخيرة للمباراة.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي حيث يمتلك الأهلي ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.