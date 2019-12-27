شكرا لقرائتكم فتح ستاد السلام لجماهير الأهلي الثالثة عصر السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت الجهات المعنية أبواب ستاد السلام لاستقبال الجماهير في الساعة الثالثة عصر غداً السبت على أن يغلق في الثامنة، قبل اللقاء المرتقب بين النادى الأهلى وبلاتينيوم الزيمبابوى فى دورى أبطال أفريقيا.

ومن جهته، أعرب خالد المكشر منسق عام المباراة عن سعادته بمصر وشعوره بالأمن الذي تنعم به، مشيداً بالتعاون مع الشركة الأفريقية للأمن والحراسة وإحترافها في تأمين المباريات، تحت إشراف اللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس الإدارة واللواء محمود طاهر العضو المنتدب.

وعن تأمين المباراة، قال اللواء هشام زيد مسئول الاستادات بالمنطقة المركزية بالشركة الإفريقية للأمن والحراسة، إنه تم الإنتهاء من الاستعدادات لتأمين المباراة، من خلال وجود بوابات الكترونية وأجهزة حديثة، وإجراء عمليات التفتيش على مراحل وتسهيل دخول الجمهور في أسرع وقت.

وأضاف "زيد" يوجد عدد من البوابات للاستاد، حيث تخصص الأولى للإعلاميين، والرابعة لـ"الأولى يمين وشمال"، وباب "1" للإعلاميين والضيوف vip، والرابعة "للأولى يمين وشمال"، والخامسة للأولى يمين وشمال أيضاً والرابعة كذلك، والخامسة للثلاثة يمين، والسادسة المواجهة للضيوف، حيث من المقرر حضور نحو 500 مشجع للفريق الضيف.

وأوضح "زيد" هدفنا خلق مناخ طيب للأسر المصرية التي تحضر للاستاد لحضور المباراة، وحراسة فرحة المصريين في المدراجات، آملين أن تخرج المباراة بشكل يليق بسمعة الرياضة المصرية.

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وكان محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى أكد أن الجهات الأمنية وافقت بشكل رسمى على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلى وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوى المقرر لها فى الساعة التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد السلام، ضمن الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر، أن الأهلى يمتلك 3 نقاط بالمركز الثانى بترتيب المجموعة بالتساوى مع الهلال السوداني، بينما يتزيل بلاتينيوم ترتيب المجموعة بدون نقاط، ويتصدر النجم الساحلى التونسى الترتيب بـ6 نقاط.