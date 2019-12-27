شكرا لقرائتكم مصدر ببيراميدز : المدرب الجديد كرواتي الجنسية بعد فشل المفاوضات مع فيلموتس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز ان مدرب فريق الكرة الأول الجديد كرواتي الجنسية، بعد فشل المفاوضات مع البلجيكي مارك فيلموتس الذي كان الأقرب لتولي المسئولية خلفًا للفرنسي سباستيان ديسابر الذي تمت إقالته علي خلفية تراجع النتائج.

وجاء الخلاف بين بيراميدز وفيلموتس بسبب تشكيل الجهاز المعاون، وذلك علي الرغم من عقد الطرفين جلسة في دبي خلال الأيام الماضية شهدت الاتفاق علي كافة تفاصيل التعاقد، إلا أن إصرار المدرب علي رفض إضافه أي عنصر مصري افسد المفاوضات بين الطرفيين.

وقال المصدر لـ "الخليج 365" المدرب الكرواتي الجديد وصل مصر اليوم برفقة جهازه المعاون في الوقت الذي سيتم اضافة عناصر مصرية للجهاز منها محمود فتح الله.

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وحقق فريق بيراميدز تحت قيادة عبد العزيزعبد الشافى "زيزو" الفوز على نظيره وادى دجلة بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

أحرز عبد الله السعيد هدف فوز بيراميدز من ركلة جزاء فى الدقيقة 75، ويعد هذا الفوز هو الأول لفريق بيراميدز تحت قيادة "زيزو" بعد رحيل الفرنسى سبستيان ديسابر، الذى لم يحقق الفوز فى أخر 3 مواجهات بالدورى.

وارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 16 محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 6 ويقع فى المركز الأخير بالجدول بعد أن لعب 10 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفًا.