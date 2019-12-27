شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يعلق على مواجهة الاسماعيلى فى البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طلعت يوسف المدير الفني للإتحاد السكندري ان مواجهة الإسماعيلي ليست سهلة على الإطلاق و امكانيات الإسماعيلي لايستهان بها ، و اضاف يوسف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الدراويش بالبطولة العربية : "كان هدفي يعد مباراة الاهلي الخروج باللاعبين من حالة الحزن بسبب الهزيمة و اعتقد اننا نجحنا في ذلك و عادت الامور لما كانت عليه فنيا و نفسيا أيضا.

و اكمل : هدفي تخطي مباراة الغد بنتيجة طيية تدعم موقف الفريق خلال العودة بالاسماعيلية حتى ننجح في تخطي تلك المرحلة و اكمال المسيرة في طريقنا للهدف الاكبر و الاساسي و هو الوصول للنهائي.

و انهى تصريحاته قائلا : نتيجة مواجهة الفريقين بالدوري لا علاقة لها بمواجهة الغد نهائيا فالاسماعيلي فريق قوي و يمتلك الدوافع بالإضافة إلى مرور وقت طويل و اعتقد أن الإسماعيلي تغير فنيا بشكل كبير عن مواجهة الدوري .

يستضيف الإتحاد السكندرى مع دقات السادسة مساء السبت نظيره الإسماعيلى على ستاد الاسكندرية بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية ، علماً بأن مباراة العودة ستقام على استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً ، وسيتأهل الفائز من الاسماعيلى والاتحاد السكندرى مع الفائز من مباراة (المتأهل من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقية) والرجاء المغربي.

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وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات ربع النهائي لضمان العدالة بين الفرق ، وكان الإسماعيلي قد تخطى الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحريني بمجموع 3-0 في اللقائين.

ونجح الأهلي في أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 1997، بعد الوصول للنهائي الذي هُزم فيه من الأفريقي التونسي بهدفين مقابل هدف، كما تمكن الزمالك من الفوز بالبطولة العربية في عام 2003 للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخه، بالانتصار على الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف، لكنه لم يحصل على المركز الثاني في أي نسخة أخرى، بينما نجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي

لم يكن إنبي أسعد حظًا من الإسماعيلي، فالفريق البترولي استطاع أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 2006 بالخسارة من الرجاء المغربي بهدف دون رد.