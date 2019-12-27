شكرا لقرائتكم السلحدار : ننتظر دعم جماهير الاسماعيلى فى المواجهة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ادهم السلحدار المدير الفني للاسماعيلي فى مؤتمر صحفى قبل مواجهة الاسماعيلى ان الاتحاد السكندري فريق كبير و يمتلك جهاز فني محترم بقيادة طلعت يوسف و هو ما ظهر بشكل قوي في نتائج الفريق مضيفاً كرة القدم رسم بياني و ان الفترة الماضية حاول الحفاظ على الفريق خاصة يعد رحيل المدير الفني

ويستضيف الإتحاد السكندرى غداً السبت نظيره الإسماعيلى على ستاد الاسكندرية بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية ، علماً بأن مباراة العودة ستقام على استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً ، وسيتأهل الفائز من الاسماعيلى والاتحاد السكندرى مع الفائز من مباراة (المتأهل من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقية) والرجاء المغربي.

و اكمل السلحدار : النتائج غير جيدة و لكن اعتقد ان الاداء يتطور بشكل نسبي و التجانس يتواجد مع الوقت الذي انه يقف ضد مصلحة الاسماعيلي حيث سافر الفريق اكثر من مرة في وقت قصير و هو ما عرض اللاعبين للارهاق ، و هناك سؤال اطرحه على المسؤلين " ما ذنب الاسماعيلي في اللعب بدون جمهوره و خارج ارضه "

و انهى السلحدار تصريحاته قائلا : اتمنى من جماهير الاسماعيلي دعما قويا خلال الفترة القادمة و ان يلتف الجميع حول مصلحة الفريق فقط .

يستضيف الإتحاد السكندرى مع دقات السادسة مساء السبت نظيره الإسماعيلى على ستاد الاسكندرية بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية ، علماً بأن مباراة العودة ستقام على استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً ، وسيتأهل الفائز من الاسماعيلى والاتحاد السكندرى مع الفائز من مباراة (المتأهل من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقية) والرجاء المغربي.

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وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات ربع النهائي لضمان العدالة بين الفرق ، وكان الإسماعيلي قد تخطى الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحريني بمجموع 3-0 في اللقائين.

ويحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى.

فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16.

وكان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.